Тарасенко — о матче с «Коламбусом»: чем больше россиян, тем для нас лучше!

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко подвёл итоги встречи с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3), а также поделился мнением об успешном выступлении русских игроков «блюзменов» в матче. Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв были признаны тремя звёздами встречи.
«У нас были разговоры с игроками и с тренером. Мы не можем допускать такое начало, особенно дома. Последние несколько матчей идут по одному сценарию: мы проигрываем в одном, побеждаем — в другом. Мы должны быть более последовательными. Вот о чём мы говорили. Мы должны играть усерднее, особенно дома. Думаю, сегодня мы хорошо провели последние два периода и нашли способ выигрывать матчи.
Всегда здорово, когда в команде есть немного русских. Чем больше россиян, тем для нас лучше! Нам весело играть вместе. Конечно, я немного знал Буча до его переезда в Сент-Луис, но теперь узнаю его лучше. Он отличный парень, усердно работает и умно играет. Думаю, мы довольно успешно играем с ним и Робертом Томасом и начали лучше понимать друг друга. Бучневич уже очень много значит для этой команды. Он играет во всех ситуациях — и в большинстве, и в меньшинстве. И у него получается отлично.
Иван [Барбашёв] — умный игрок. С ним приятно играть — так же как и с Томасом, и с Бучем. Очень легко быть на льду с такими ребятами, которые создают моменты, неэгоистичны, всегда работают на команду», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.
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