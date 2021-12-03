Форвард «Чикаго» Джонсон выбыл на три месяца. Ему сделали такую же операцию, как и Айкелу

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Тайлер Джонсон перенёс операцию на шее, сообщается на официальном сайте «ястребов».
Ожидается, что восстановление займёт примерно три месяца. Джонсон перенёс операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника.
Отметим, что такую же операцию ранее сделали форварду «Вегас Голден Найтс» Джеку Айкелу. Нападающему поставили искусственный диск. Он стал первым игроком НХЛ, которому сделали такую операцию. Ранее у 25-летнего американца были разногласия с бывшим клубом «Баффало Сэйбрз» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Джонсон провёл 55 матчей, в которых ему удалось набрать 22 (8+14) очка при показателе полезности «-1». В розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2020/2021 на счету Тайлера 7 (4+3) очков в 23 матчах с коэффициентом полезности «+3».
- 3 декабря 2021
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