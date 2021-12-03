СКА обыграл лидера Западной конференции КХЛ, прервав победную серию «Йокерита»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 7-й минуте Антон Бурдасов вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Даниил Пыленков и Михаил Воробьёв. На 27-й минуте Юлиус Юнттила после паса Отто Лескинена сравнял счёт. Через минуту и восемь секунд Данила Моисеев забросил вторую шайбу в ворота Янне Ювонена. Точку в матче на 56-й минуте поставил Андрей Кузьменко.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Йокерит» встретится в Хельсинки с «Амуром». Оба матча пройдут 6 декабря.