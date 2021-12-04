«Рейнджерс» всухую победили «Сан-Хосе». Шестёркин не доиграл матч из-за травмы

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился победой хозяев всухую с минимальным счётом – 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы в этой встречи стал форвард «Рейнджерс» Райан Строум, отличившийся на 7-й минуте 1-го периода с передач Адама Фокса и Мики Зибанеджада.

На 6-й минуте 3-го периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отраженных бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев.