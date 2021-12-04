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Шестёркин и Георгиев оформили первый комбинированный шат-аут «Рейнджерс» с 2016 года

Шестёркин и Георгиев оформили первый комбинированный шат-аут «Рейнджерс» с 2016 года
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился победой хозяев всухую с минимальным счётом – 1:0.

На шестой минуте третьего периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отраженных бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев. Игорь завершил матч с 19 отражёнными бросками, тогда как Георгиев успел сделать девять сейвов.

Шестёркин и Георгиев оформили первый комбинированный шат-аут «Рейнджерс» с 16 декабря 2016 года, когда «Рейнджерс» на выезде переиграли «Даллас Старз» (2:0). Тогда матч в воротах «синерубашечников» начинал Хенрик Лундквист, но в середине первого периода его на пять минут подменил Антти Раанта.

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