«Вегас» на выезде разгромил «Аризону». У Дадонова – гол и результативная передача

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» принимала «Вегас Голден Найтс». Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 7:1.

За «Вегас» дублем отметился Макс Пасиоретти, ещё по шайбе на счету Джонатана Маршессо, Чандлера Стивенсона, Майкла Амадио, Евгения Дадонова и Николя Руа. Автором единственной заброшенной шайбы «Аризоны» стал Трэвис Бойд.

32-летний российский форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов прервал свою 7-матчевую безголевую серию, преодолев тем самым отметку в 10 очков в текущем сезоне. При этом в этой же игре он отдал и голевой пас на Макса Пасиоретти при втором взятии ворот.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин сумел завершить встречу с показателем полезности «0», проведя на льду 15 минут 20 секунд.