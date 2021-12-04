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«Вегас» на выезде разгромил «Аризону». У Дадонова – гол и результативная передача

«Вегас» на выезде разгромил «Аризону». У Дадонова – гол и результативная передача
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» принимала «Вегас Голден Найтс». Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 7:1.

За «Вегас» дублем отметился Макс Пасиоретти, ещё по шайбе на счету Джонатана Маршессо, Чандлера Стивенсона, Майкла Амадио, Евгения Дадонова и Николя Руа. Автором единственной заброшенной шайбы «Аризоны» стал Трэвис Бойд.

32-летний российский форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов прервал свою 7-матчевую безголевую серию, преодолев тем самым отметку в 10 очков в текущем сезоне. При этом в этой же игре он отдал и голевой пас на Макса Пасиоретти при втором взятии ворот.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин сумел завершить встречу с показателем полезности «0», проведя на льду 15 минут 20 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 7
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Руа, Смит) – 06:58' (5x5)   1:1 Бойд (Келлер, Кессел) – 07:51' (5x5)   1:2 Пасиоретти (Теодор, Дадонов) – 13:53' (5x4)   1:3 Стивенсон (Смит, Пьетранджело) – 27:17' (4x5)   1:4 Пасиоретти (Стоун) – 28:12' (5x5)   1:5 Амадио (Каррье, Хаг) – 32:47' (5x5)   1:6 Дадонов (Янмарк, Коглан) – 35:08' (5x5)   1:7 Руа (Теодор, Амадио) – 57:54' (5x5)
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