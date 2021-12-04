«Сиэтл» дома обыграл «Эдмонтон» со счётом 4:3

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.



За «Сиэтл» голами отличились Янни Гурд, Адам Ларссон, Колин Блэквелл и Александер Веннберг. В составе «Эдмонтона» забивали Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Коннор Макдэвид, каждый из них также отдал по одному голевому пасу.



«Сиэтл» после этой победы набрал 20 очков в 24 матчах и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с 32 баллами после 22 матчей занимает третье место на Западе.

В следующем матче «Сиэтл» 7 декабря сыграет против «Питтсбурга». «Эдмонтон» 6 декабря встретится с «Лос-Анджелесом».