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«Сиэтл» дома обыграл «Эдмонтон» со счётом 4:3

«Сиэтл» дома обыграл «Эдмонтон» со счётом 4:3
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.

За «Сиэтл» голами отличились Янни Гурд, Адам Ларссон, Колин Блэквелл и Александер Веннберг. В составе «Эдмонтона» забивали Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Коннор Макдэвид, каждый из них также отдал по одному голевому пасу.

«Сиэтл» после этой победы набрал 20 очков в 24 матчах и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с 32 баллами после 22 матчей занимает третье место на Западе.

В следующем матче «Сиэтл» 7 декабря сыграет против «Питтсбурга». «Эдмонтон» 6 декабря встретится с «Лос-Анджелесом».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Гурд (Донато) – 00:49' (5x5)   1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 06:41' (5x4)   2:1 Ларссон (Макканн, Донской) – 10:38' (5x5)   2:2 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Пульюярви) – 28:12' (5x5)   3:2 Блэквелл (Линд, Шихан) – 33:06' (5x5)   4:2 Веннберг (Олексяк, Эпплтон) – 35:53' (5x5)   4:3 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 51:44' (5x5)
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