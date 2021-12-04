Шестёркин — вторая звезда дня по версии русской редакции НХЛ

Русская редакция официального сайта НХЛ назвала тройку звёзд игрового дня. Первой звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, который прервал 7-матчевую голевую засуху в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4), оформив четвёртый хет-трик в карьере.

Вторая звезда — российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он покинул лёд в начале третьего периода встречи с «Сан-Хосе» (1:0) из-за травмы, но успел отразить 19 бросков, а Александр Георгиев довёл игру до сухой победы.

Третьей звездой признан форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти. Он в 56-й раз в карьере забил более одного гола за игру в матче с «Аризоной Койотс» (7:1). С момента его дебюта в НХЛ в сезоне-2008/09 чаще это делали только Александр Овечкин (122), Стивен Стэмкос (80), Сидни Кросби (66) и Джо Павелски (57).