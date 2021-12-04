Бабенко — о травме: первые недели было тяжело, много неприятных мыслей в голову лезло

Нападающий «Сочи» Егор Бабенко рассказал о состоянии своего здоровья. Хоккеист, получивший травму в матче с «Торпедо», остался вне игры до конца сезона.
«Понял, что это травма, но на тот момент не осознавал степень серьёзности этой травмы. Надеялся, что сделаю МРТ и всё обойдется. Не обошлось, результаты меня сильно расстроили. Первые недели было тяжело, много неприятных мыслей в голову лезло. Но сейчас всё хорошо. Первый шаг я сделал, теперь перешёл к следующему этапу.
Врачи сказали, что нужна операция. Советовался с семьёй и врачами, где лучше её сделать. Взвесили все за и против, в итоге полетел в Мюнхен. Десять дней назад мне сделали операцию, и буквально вчера я вернулся домой.
Когда вернусь? Я всё-таки надеюсь, что в конце апреля. Но нельзя ничего загадывать", — цитирует Бабенко телеграм-канал «ХК Сочи, по-братски».
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