«Красная Армия» выиграла 19-й матч подряд, до рекорда МХЛ — три победы

В игре регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» в гостях выиграла у «Сахалинских Акул» (3:1). Этот матч стал 19-м в победной серии москвичей.
Ранее «Красная Армия» установила новый клубный рекорд – 14 побед подряд, после чего выиграла ещё в пяти встречах.
По количеству побед подряд москвичи сравнялись со «Стальными Лисами» сезона-2009/2010. Это третий результат в истории МХЛ, сообщает сайт лиги.
Более продолжительные победные серии были только у двух клубов. Рекорд лиги по продолжительности победной серии принадлежит «СКА-1946». В сезоне-2018/2019 петербуржцы не проигрывали в 22 матчах подряд. Второй результат в сезоне-2013/2014 установили «Омские Ястребы» − 20 выигрышей кряду.
У команды Рината Хасанова в текущем сезоне 65 очков в 37 играх, «Красная Армия» занимает первое место в Западной конференции.
- 4 декабря 2021
-
14:28
-
14:07
-
13:39
-
12:43
-
12:12
-
12:09
-
11:37
-
11:08
-
10:45
-
10:13
-
09:53
-
09:25
-
08:59
-
08:48
-
08:05
-
07:45
-
07:15
-
07:14
-
06:20
-
06:14
-
06:08
-
06:03
-
05:44
-
05:38
-
05:35
-
05:30
-
05:19
-
04:32
-
00:00
- 3 декабря 2021
-
23:48
-
23:25
-
23:03
-
22:55
-
22:43
-
22:05