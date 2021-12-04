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«Красная Армия» выиграла 19-й матч подряд, до рекорда МХЛ — три победы

«Красная Армия» выиграла 19-й матч подряд, до рекорда МХЛ — три победы
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В игре регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» в гостях выиграла у «Сахалинских Акул» (3:1). Этот матч стал 19-м в победной серии москвичей.

Ранее «Красная Армия» установила новый клубный рекорд – 14 побед подряд, после чего выиграла ещё в пяти встречах.

По количеству побед подряд москвичи сравнялись со «Стальными Лисами» сезона-2009/2010. Это третий результат в истории МХЛ, сообщает сайт лиги.

Более продолжительные победные серии были только у двух клубов. Рекорд лиги по продолжительности победной серии принадлежит «СКА-1946». В сезоне-2018/2019 петербуржцы не проигрывали в 22 матчах подряд. Второй результат в сезоне-2013/2014 установили «Омские Ястребы» − 20 выигрышей кряду.

У команды Рината Хасанова в текущем сезоне 65 очков в 37 играх, «Красная Армия» занимает первое место в Западной конференции.

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