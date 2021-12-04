Лямся: разговоров об отставке нет. Трудные времена нужны, чтобы стать сильнее

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал, что нет разговоров об отставке.

Что могу сказать болельщикам? У нас лучшие болельщики в лиге, даже при счёте 0:4 они поддерживали нас до конца. С гендиректором клуба никаких разговоров об отставке не было. Мы работаем. Невозможно постоянно выигрывать, трудные времена нужны, чтобы становиться сильнее. Такие моменты служат мерилом команды, если пытаться искать виновного, проблемы не решить. Я верю в этот стиль работы, мы так работаем в «Салавате» в этом сезоне.

Не хочу ли полностью разбить легионерское звено? Такой план может быть, в следующей игре мы внесём изменения. В прошлом году была такая же ситуация. Там также люди болели, накладывались обстоятельства. Мы тогда забросили пять шайб, пропустили 15, этот спад продолжался шесть игр. Причина только в болезнях? Это одна из причин, можете посмотреть статистику, то сразу найдёте ответы. Когда теряешь уверенность, нужно держать удар, бороться. Это мы и должны делать.

Амиров некоторое время назад начал тренироваться с нами. План был отправить его в ВХЛ на три матча, чтобы он набрал форму. Он уже близок к нашему составу. В предыдущем матче мы задействовали Пустозёрова, Пименова. Сейчас у нас будут спаренные матчи, мы их вернём в состав. То же самое касается Алалыкина», – передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.