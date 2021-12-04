Мамин оформил первый дубль в сезоне и вновь сравнял счёт в игре с «Сент-Луисом»

Сегодня, 4 декабря, в городе Санрайз (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» «Флорида Пантерз» принимает «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. К 58-й минуте счёт в матче равный – 3:3 (1:1, 1:1, 1:1).

На 58-й минуте Максим Мамин оформил дубль и вновь сравнял счёт. Ранее его гол на восьмой минуте помог команде отыграться со счёта 0:1.

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За сегодняшний матч игрок забросил больше, чем за все предыдущие игры в сезоне.

В текущем чемпионате Мамин провёл восемь игр в НХЛ до встречи с «Сент-Луисом» и набрал одно очко за гол. Также он принял участие в семи играх Американской хоккейной лиги и набрал в них пять очков: две шайбы и три передачи.