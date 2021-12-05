Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 5 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 5 декабря.



В Западной конференции на первое место поднялось московское «Динамо», обыгравшее «Салават Юлаев» со счётом 4:0 и набравшее 50 очков после 36 игр. Столько же баллов у «Йокерита» и ЦСКА, у которых также 36 встреч. Четвёртую строчку сохранила «Северсталь», уступившая «Амуру» (1:2). У подопечных Андрея Разина 48 очков в 35 играх.



На Востоке первое место вновь занимает «Металлург» — у магнитогорской команды 57 очков после 35 матчей. На второй позиции «Трактор», обыгравший «Спартак» (4:1) и отстающий на два балла — однако челябинцы провели 38 встреч. Тройку замыкает «Ак Барс». У казанцев 49 баллов после 36 встреч.

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