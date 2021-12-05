Андрей Свечников пропускает матч «Каролины» из-за травмы

Российский нападающий команды «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пропускает матч регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» из-за травмы верхней конечности, об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
21-летний хоккеист в этом сезоне принял участие в 22 матчах «Каролины», забросил 9 шайб и 12 раз ассистировал своим партнёрам, суммарно набрав 21 очко. В последних пяти играх у Свечникова 2 набранных очка – Андрей забил по голу в ворота «Оттавы» и «Филадельфии».
«Харрикейнз» вышли на игру с «Сэйбрз» с 11 нападающими и 7 защитниками, уже на второй минуте встречи в составе «Каролины» отличился финский хоккеист Теуво Терявяйнен.
У обеих команд в последних 6 играх по 5 поражений. «Каролина» на данный момент идёт пятой в Восточной Конференции, «Баффало» на 13-й строчке.
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