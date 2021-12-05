Панарин сократил отставание от Кучерова за карьеру в НХЛ до двух результативных передач

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Чикаго Блэкхоукс». После двух периодов хозяева впереди – 2:1.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин к этой минуте уже отметился двумя результативными передачами. Артемий продолжает располагаться на 20-м месте среди российских игроков по результативным передачам за карьеру в НХЛ. В активе Панарина 327 голевых передач в 456 матчах.

Ближайшей целью для форварда «Рейнджерс» является результат Никиты Кучерова, на счету которого 329 передач в 518 матчах. Панарин сократил отставание от Кучерова до двух результативных передач за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696 передач в 1248 матчах).