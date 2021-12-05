«Айлендерс» потерпели 10-е поражение подряд, уступив «Детройту» в овертайме

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3, вследствие чего гости продлили свою серию поражений до 10 игр.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Ред Уингз» забрасывали Филип Гронек, Сэм Гранье и Дживани Смит, а за «Айлендерс» отличились Кэл Клаттербак и Оливер Вальстрём (дубль). В овертайме точный бросок Морица Зайдера принёс хозяевам победу в этой игре.

«Детройт», набрав 29 очков в 25 играх, занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, а «Нью-Йорк Айлендерс» — идёт предпоследним, 15-м, с 14 очками в 19 встречах.