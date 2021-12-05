«Айлендерс» потерпели 10-е поражение подряд, уступив «Детройту» в овертайме
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3, вследствие чего гости продлили свою серию поражений до 10 игр.
В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – за «Ред Уингз» забрасывали Филип Гронек, Сэм Гранье и Дживани Смит, а за «Айлендерс» отличились Кэл Клаттербак и Оливер Вальстрём (дубль). В овертайме точный бросок Морица Зайдера принёс хозяевам победу в этой игре.
«Детройт», набрав 29 очков в 25 играх, занимает 7-е место в таблице Восточной конференции, а «Нью-Йорк Айлендерс» — идёт предпоследним, 15-м, с 14 очками в 19 встречах.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Клаттербак (Пажо, Пелеч) – 02:45' (4x5) 1:1 Гронек (Эрни, Расмуссен) – 05:18' (5x5) 2:1 Ганье (Смит, Рауни) – 07:36' (5x5) 2:2 Вальстрём (Добсон, Барзал) – 30:48' (5x4) 3:2 Смит – 33:19' (5x5) 3:3 Вальстрём (Барзал, Паризе) – 52:33' (5x4) 4:3 Зайдер (Зутер, Задина) – 63:33' (3x3)
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