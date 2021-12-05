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Гол и ассистентский дубль Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Чикаго»

Гол и ассистентский дубль Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Чикаго»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. За «Чикаго» забрасывали Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Он провёл на льду 21 минуту и 26 секунд и заработал коэффициент полезности «+1». Таким образом, в его активе 26 (7+19) очков в 23 матчах текущего сезона.

Ворота «Нью-Йорка» в этой игре защищал Александр Георгиев, отразивший 25 бросков из 27.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кейн (Хагель, Джонс) – 19:37' (5x5)   1:1 Строум (Панарин, Фокс) – 24:41' (5x4)   2:1 Фокс (Панарин, Строум) – 37:25' (5x5)   3:1 Панарин (Строум, Труба) – 54:46' (5x5)   3:2 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 58:41' (6x5)
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