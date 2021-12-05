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Георгиев: не хочу говорить о последних двух неделях. Дела шли не лучшим образом

Георгиев: не хочу говорить о последних двух неделях. Дела шли не лучшим образом
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2) прокомментировал своё возвращение в состав команды. Для российского вратаря этот матч стал первым в старте с 22 ноября, когда Георгиев пропустил четыре шайбы от «Баффало» и был заменён на Игоря Шестёркина.

«Я действительно не хочу говорить о последних двух неделях. У меня было не так много игрового времени. Дела шли не лучшим образом, но в то же время мы выигрывали матчи. Сегодня я счастлив, что у меня появился шанс сыграть», — приводит слова Георгиева клубный журналист Винс Меркольяно.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. За «Чикаго» забрасывали Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча, а отразивший 25 бросков Георгиев — второй.

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