Георгиев: не хочу говорить о последних двух неделях. Дела шли не лучшим образом

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2) прокомментировал своё возвращение в состав команды. Для российского вратаря этот матч стал первым в старте с 22 ноября, когда Георгиев пропустил четыре шайбы от «Баффало» и был заменён на Игоря Шестёркина.
«Я действительно не хочу говорить о последних двух неделях. У меня было не так много игрового времени. Дела шли не лучшим образом, но в то же время мы выигрывали матчи. Сегодня я счастлив, что у меня появился шанс сыграть», — приводит слова Георгиева клубный журналист Винс Меркольяно.
В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. За «Чикаго» забрасывали Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча, а отразивший 25 бросков Георгиев — второй.
- 5 декабря 2021
-
09:06
-
08:50
-
08:45
-
08:36
-
08:28
-
08:01
-
07:51
-
07:41
-
07:29
-
07:24
-
07:24
-
07:16
-
07:15
-
07:08
-
07:07
-
07:04
-
06:59
-
06:51
-
06:46
-
06:46
-
06:45
-
06:20
-
06:18
-
06:09
-
05:52
-
05:46
-
05:41
-
05:38
-
05:26
-
05:22
-
05:14
-
04:55
-
04:51
-
04:49
-
04:37