Главный тренер «Сент-Луиса» раскритиковал игровую форму Тарасенко

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе в негативном ключе оценил игру российского нападающего команды Владимира Тарасенко в последних матчах за клуб.
«Он сейчас не создаёт достаточно голевых моментов в атаке. Ему надо активнее идти вперёд, идти к воротам. Мы с ним поговорим об этом», – цитирует Берюбе в «Твиттере» журналист Джим Рутерфорд.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 29-летний Тарасенко принял участие в 24 встречах, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-2».
Напомним, летом во время драфта расширения «Сиэтл Кракен» мог забрать российского нападающего у «Сент-Луиса», однако принял решение не делать этого. В итоге из стана «блюзменов» был выбран защитник Винс Данн.
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