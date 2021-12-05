Эвасон — о буллите Капризова: особенный игрок есть у «Торонто», но и у «Миннесоты» тоже

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился эмоциями от буллита в исполнении российского нападающего Кирилла Капризова в матче с «Торонто» (4:3, бул.)
«Откуда мне знать, как он это делает? А как вам буллит в исполнении Мэттьюса? Это же просто невероятно. Кто-то на скамейке после гола Кирилла сказал: «Что ж, у них есть особенный игрок, но такой есть и у нас».
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Я не знаю, как они это делают. Да и для меня это не имеет значения. Почему бы просто не бросить вратарю между щитков? Лично я в своё время так и делал», – цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 24 матчах, набрав 29 (9+20) очков при показателе полезности «+10».
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