Бартошак, Белов, Шипачёв и Мингачёв — лучшие игроки 13-й недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 13-й недели чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарём впервые в карьере был признан Патрик Бартошак («Амур»), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. По воротам Бартошака было нанесено 69 бросков, из которых он отразил 98,55%. Коэффициент надёжности составил 0,50. В игре с «Трактором» (2:0) «Амур» добился сухой победы, но из-за того, что Бартошак не сыграл 54 секунды матча, ему не был записан матч на ноль.
Лучшим защитником в пятый раз в карьере был признан Антон Белов («Динамо» Москва), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели. Белов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». На его счету также один силовой приём и пять заблокированных бросков. В последний раз Белов признавался лучшим защитником на 1-й неделе сезона-2014/2015.
Лучшим нападающим в шестой раз в карьере и во второй раз в сезоне был признан Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), набравший 8 (3+5) очков в трёх матчах недели. Шипачёв не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». В матче с «Ак Барсом» (4:1) Шипачёв сделал дубль. На его счету также девять бросков и дважды на нём нарушали правила.
Лучшим новичком впервые в карьере был признан Тахир Мингачёв (ЦСКА), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. Среднее игровое время составило 9 минут и 51 секунду, за которые он нанёс три броска и совершил три силовых приёма.
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