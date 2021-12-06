«Адмирал» расторг контракт с Манукяном

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Артёмом Манукяном, сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист провёл в команде несколько месяцев.

В сезоне-2020/2021 игрок выступал в Высшей хоккейной лиге за новокузнецкий «Металлург», а до этого играл за омский «Авангард».

В текущем сезоне Манукян провёл 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу.

После 36 игр «Адмирал» с 19 очками занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции. Недавно команду возглавил Леонид Тамбиев.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

В следующем матче подопечные Тамбиева встретятся с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 6 декабря.