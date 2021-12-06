13 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Кубок Первого канала

Сборная Швеции в официальном твиттер-аккаунте опубликовала состав на предстоящий Кубок Первого канала. В состав вошли 13 игроков из Континентальной хоккейной лиги.
Вратари:
Андерс Линдбек («Йокерит»), Магнус Хелльберг («Сочи»).
Защитники:
Адам Альмквист, Лукас Бенгтссон (оба — «Динамо» Минск), Лоуренс Пилут («Трактор»), Оскар Энгсунд («Лулео»), Линус Хультстрём («Металлург»), Йонатан Пудас («Шеллефтео»), Тим Хед («Спартак»).
Нападающие:
Фредрик Олофссон («Оскарсхамн»), Якоб Де ла Роз, Йоаким Нюгард, Линус Юханссон (все — «Ферьестад»), Эмиль Петтерссон («Спартак»), Якоб Лилья («Барыс»), Маттиас Теденбю, Мальте Стрёмвалль (оба — «Динамо» Минск), Оскар Линдберг, Антон Ведин (оба — «Динамо» Москва), Понтус Хольмберг («Векшё Лейкерс»), Эмиль Ларссон («Эребру»), Дмитрий Тимашов («Брюнес»).
- 6 декабря 2021
-
16:43
-
16:26
-
16:20
-
14:57
-
14:25
-
13:42
-
13:10
-
13:06
-
12:53
-
12:38
-
12:15
-
12:01
-
11:14
-
11:09
-
11:06
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
08:58
-
08:44
-
08:37
-
07:19
-
06:58
-
06:52
-
06:34
-
06:17
-
06:15
-
05:59
-
05:38
-
04:52
-
04:46
-
04:40