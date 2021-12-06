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13 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Кубок Первого канала

13 игроков из КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Кубок Первого канала
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Сборная Швеции в официальном твиттер-аккаунте опубликовала состав на предстоящий Кубок Первого канала. В состав вошли 13 игроков из Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей на Кубке Первого канала

Вратари:
Андерс Линдбек («Йокерит»), Магнус Хелльберг («Сочи»).

Защитники:
Адам Альмквист, Лукас Бенгтссон (оба — «Динамо» Минск), Лоуренс Пилут («Трактор»), Оскар Энгсунд («Лулео»), Линус Хультстрём («Металлург»), Йонатан Пудас («Шеллефтео»), Тим Хед («Спартак»).

Нападающие:
Фредрик Олофссон («Оскарсхамн»), Якоб Де ла Роз, Йоаким Нюгард, Линус Юханссон (все — «Ферьестад»), Эмиль Петтерссон («Спартак»), Якоб Лилья («Барыс»), Маттиас Теденбю, Мальте Стрёмвалль (оба — «Динамо» Минск), Оскар Линдберг, Антон Ведин (оба — «Динамо» Москва), Понтус Хольмберг («Векшё Лейкерс»), Эмиль Ларссон («Эребру»), Дмитрий Тимашов («Брюнес»).

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