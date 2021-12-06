Кожевников: в сборной России на Евротур собраны самые сильные игроки, кроме Найта, конечно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о составе сборной России по хоккею на предстоящий Кубок Первого канала.



«Собраны самые сильные игроки, которые у нас есть, кроме Найта, конечно. Никаких удивлений нет, всё по делу. Кто сейчас хорошо смотрится, тот и в составе.



Что касается Самонова, то вратари — это отдельные люди. Александр смотрится неплохо, конечно, не так уверенно. Вообще ни по кому нет сомнений. Собрались и опытные, и молодёжь, и средний возраст», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.

Расписание матчей сборной России:



15 декабря (среда)

18:30 мск, Россия – Канада;



16 декабря (четверг)

18:30 мск, Швеция — Россия;



18 декабря (суббота)

15:30 мск, Россия — Чехия;



19 декабря (воскресенье)

15:30 мск, Россия – Финляндия.