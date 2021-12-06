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Кожевников: в сборной России на Евротур собраны самые сильные игроки, кроме Найта, конечно

Кожевников: в сборной России на Евротур собраны самые сильные игроки, кроме Найта, конечно
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о составе сборной России по хоккею на предстоящий Кубок Первого канала.

«Собраны самые сильные игроки, которые у нас есть, кроме Найта, конечно. Никаких удивлений нет, всё по делу. Кто сейчас хорошо смотрится, тот и в составе.

Что касается Самонова, то вратари — это отдельные люди. Александр смотрится неплохо, конечно, не так уверенно. Вообще ни по кому нет сомнений. Собрались и опытные, и молодёжь, и средний возраст», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 19 декабря.

Турнирная таблица Еврохоккейтура

Расписание матчей сборной России:

15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;

16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;

18 декабря (суббота)
15:30 мск, Россия — Чехия;

19 декабря (воскресенье)
15:30 мск, Россия – Финляндия.

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