СКА одержал третью победу подряд, с минимальным счётом обыграв в гостях «Автомобилист»

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл в гостях «Автомобилист» со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».



На 31-й минуте защитник армейцев Даниил Пыленков забросил первую шайбу во встрече, результативный пас сделали Кирилл Марченко и Александр Попов. Марченко ускорился по центру, бросил, а затем сам же попытался добить с пятака. Шайба отскочила к Пыленкову, который добил её с острого угла.



СКА поднялся на промежуточное четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 баллов после 36 проведённых встреч. «Автомобилист» — на седьмой строчке Востока, имея в своём активе 37 очков после 37 матчей.



В следующей встрече подопечные Валерия Брагина сыграют в гостях с «Трактором» (8 декабря). «Автомобилист» в пятницу, 10 декабря, сыграет в Ярославле с «Локомотивом».