«Даллас» хочет отправить 35-летнего голкипера Бишопа в АХЛ. Он не играет с осени 2020 года

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, отсутствующий в списке команды на сезон на официальном сайте НХЛ, может быть отправлен в фарм-клуб в АХЛ, сообщает в «твиттере» журналист Мэттью ДеФранкс.



Бишоп не сыграл в сезоне-2020/2021 после перенесённой операции на колене. В последний раз он играл во втором раунде плей-офф с «Колорадо» в сезоне-2019/2020.



Всего на счету 35-летнего голкипера 413 матчей в НХЛ, в которых он одержал 222 победы, отбивая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.



Контракт Бишопа с кэпхитом $ 4,9 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023.



«Даллас» в настоящий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 21 матча имея в своём активе 26 баллов.