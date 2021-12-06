Хишир — об Овечкине: если он продолжит забивать в таком темпе, то побьёт рекорд Гретцки

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир поделился мнением, сможет ли капитан и российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги.
«Если он продолжит забивать в таком же темпе, то я бы сказал: «Да». Это невероятно. Думаю, пару лет назад я бы ответил: «Нет». Но он по-прежнему забивает, поэтому теперь я отвечу: «Да», – приводит слова Хишира официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате 36-летний российский форвард принял участие в 25 матчах, набрав в них 39 (20+19) очков при показателе полезности «+19».
Овечкин занимает четвёртое место в списке снайперов всех врёмен, забросив 750 шайб. Третье место — у Яромира Ягра (766). Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка – за Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.
- 6 декабря 2021
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