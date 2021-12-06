Б. Миронов: «Металлург» не давал нам паузы передохнуть, но ребята сделали всё для победы

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:2).



«Хотелось бы наших болельщиков поздравить с победой. Это был очень тяжёлый матч для нас, все 60 минут. Соперник не давал нам никакой паузы передохнуть, но видно было, как ребята заряжены. Тяжело: пятая игра через день, переезды… Но ребята сделали всё возможное и невозможное для победы.



Почему так сыграли на вбрасываниях? Матч на матч не приходится. Сегодня так сложилось, и ведь это же не помешало нам выиграть матч. Ребята молодцы, сражались. Но это игровые моменты – нельзя идеально играть на вбрасываниях всегда.



Выбор Данска? Плановая ротация. Оскару тоже нужно играть, его нельзя передерживать на скамейке. Красикову дали чуть передохнуть. Как состояние Андрея Локтионова? Начал тренировки в зале. Заменить его сложно – один из ключевых игроков, его опыт нужен в таких тяжёлых матчах. Мы его ждём, но только, когда будет готов на 100 процентов. Травма тяжёлая, форсировать не будем. Желаем скорейшего выздоровления, конечно», — приводит слова Миронова пресс-служба КХЛ.