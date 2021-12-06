Лямся: не думаю, что существует вариант обмена Хартикайнена. Он вернётся ещё сильнее

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Взяли важные два очка. Первый период провели нервно, ребята горели желанием выиграть матч. Было непросто, несмотря на две шайбы во втором периоде, у нас постоянно была нервозность. Шарыченков сегодня провёл просто отличный матч. К сожалению, в третьем периоде удалялись, дали шанс сопернику. Главное, что забили четыре шайбы и завтра у нас новый выезд.



Почему отсутствовал Хартикайнен? У него непростая осень, было много перестановок, искали сочетания. Он скоро вернётся, сегодня другими делами занимался. Сегодня тренировался. Находимся в работе. Всё обсуждаем. Думаю, что Хартикайнен вернётся ещё сильнее.



Нужен ли Хартикайнену профессиональный психолог, чтобы решить свои проблемы? Мне сложно самому ответить. Это всё зависит от человека, его индивидуальный подход ко всему.



Два матча за два дня? Надо быть готовыми, все профессионалы. Хорошо покушать надо, выспаться.



Беспокоит качество хоккея в двух последних матчах с «Адмиралом»? В такой ситуации происходит сбой, не всё получается. У тебя два варианта: либо всё бросить и пустить на самотёк, либо работать дальше. Мы выбрали второй путь. Надо думать о том, что происходит сейчас. Качество хоккея не такое хорошее, так что пока нам не стоит говорить о кубке. С такой игрой сложно на него рассчитывать.



Может быть, проблема плохой игры не в Хартикайнене, а в том, что сдал Маннинен? Маннинен отлично действует, он хороший центр, который играет в две стороны. Мы видели, как здорово в центре взаимодействует Сакари.



Не думаю, что существует вариант обмена Хартикайнена. Он важная фигура команды и всего клуба, полезен в раздевалке», – приводит слова Лямся «Горобзор.ру».