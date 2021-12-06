Заварухин: считаю, что получилась равная игра со СКА. Не смогли реализовать свои моменты

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги встречи со СКА (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Считаю, что равная игра была. В первом периоде имели хорошие моменты. Было два эпизода, когда бросали в пустые ворота, но соперники пластались, ложились под шайбу – не смогли реализовать эти моменты. Пропустили ненужный гол, можно сказать. Отскок, рикошет, добивание – недоработали где-то в обороне. В третьем периоде имели пару моментов неплохих. Считаю, что не хватило агрессии в атаке. Больше бросков надо было производить, больше закрывать вратаря. А так, ребята бились, старались, ещё раз повторюсь, что равная игра была.
Второй период по-прежнему остаётся проблемным для «Автомобилиста»? По сегодняшнему матчу – да. Владели шайбой в зоне соперника, но было мало бросков. Может, где-то в начале второго периода соперники больше владели шайбой. Но в концовке мы больше владели инициативой, но не было бросков. Мы ребятам говорили, что соперник второй период играет очень просто – идут подставления, прессингуют. Готовили их к этому.
Сегодня вместе выходила пара атакующих защитников – Гуркин и Блэкер. Это домашняя заготовка? Мы уже проигрывали, когда выпускали на вбрасывания первые звенья, которые могут забить голы, и защитников, которые могут сыграть в атаке.
Не забили гол, значит, не получилось сыграть вместе. Тут всё оценивается по результату», — цитирует Заварухина пресс-служба клуба.
- 6 декабря 2021
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