«Локомотив» в домашнем матче переиграл «Сибирь», прервав серию новосибирцев из 4 побед

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Рушан Рафиков, а также форварды Егор Коршков и Рид Буше. У гостей забили защитник Тревор Мёрфи и нападающий Никита Коротков.

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«Локомотив» набрал 45 баллов после 37 игр и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» находится на шестой строке Востока, набрав 42 очка после 37 матчей.



В следующей встрече подопечные Игоря Никитина встретятся дома с «Авангардом» (8 декабря), а «Сибирь» в этот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».