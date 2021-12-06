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«Локомотив» в домашнем матче переиграл «Сибирь», прервав серию новосибирцев из 4 побед

«Локомотив» в домашнем матче переиграл «Сибирь», прервав серию новосибирцев из 4 побед
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«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Рушан Рафиков, а также форварды Егор Коршков и Рид Буше. У гостей забили защитник Тревор Мёрфи и нападающий Никита Коротков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» набрал 45 баллов после 37 игр и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» находится на шестой строке Востока, набрав 42 очка после 37 матчей.

В следующей встрече подопечные Игоря Никитина встретятся дома с «Авангардом» (8 декабря), а «Сибирь» в этот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Рафиков (Каюмов, Анисимов) – 00:27' (5x5)   2:0 Коршков (Полунин, Баранцев) – 06:59' (5x4)   2:1 Мёрфи (Йокипакка) – 27:26' (4x3)   3:1 Буше (Марченко, Анисимов) – 28:52' (4x4)   3:2 Коротков (Комаров) – 49:55' (5x5)
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