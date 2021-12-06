«Локомотив» в домашнем матче переиграл «Сибирь», прервав серию новосибирцев из 4 побед

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Рушан Рафиков, а также форварды Егор Коршков и Рид Буше. У гостей забили защитник Тревор Мёрфи и нападающий Никита Коротков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Локомотив» набрал 45 баллов после 37 игр и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» находится на шестой строке Востока, набрав 42 очка после 37 матчей.
В следующей встрече подопечные Игоря Никитина встретятся дома с «Авангардом» (8 декабря), а «Сибирь» в этот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
- 6 декабря 2021
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