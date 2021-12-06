Мартемьянов: хороший матч с «Локомотивом». Позитивные моменты положим себе в копилку

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о прошедшей встрече с «Локомотивом» (2:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Ожидали, что соперник с первых минут начнёт прессинговать, пойдёт в атаку. Они были посвежее, у «Локомотива» был побольше перерыв перед этой игрой. Мы проспали первые минуты, но команда нашла в себе силы. Переломили игру, шли до конца.



В третьем периоде были моменты при игре в формате «6 на 5». Эти позитивные моменты положим себе в копилку. Хороший матч, хорошие команды. Я считаю, что «Локомотив» здорово сыграл в обороне, много атак не давал начинать, в средней зоне также срывал нам атаки. К сожалению, проиграли. Готовимся к следующему матчу», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.