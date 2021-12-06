Мартемьянов: хороший матч с «Локомотивом». Позитивные моменты положим себе в копилку

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением о прошедшей встрече с «Локомотивом» (2:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Ожидали, что соперник с первых минут начнёт прессинговать, пойдёт в атаку. Они были посвежее, у «Локомотива» был побольше перерыв перед этой игрой. Мы проспали первые минуты, но команда нашла в себе силы. Переломили игру, шли до конца.
В третьем периоде были моменты при игре в формате «6 на 5». Эти позитивные моменты положим себе в копилку. Хороший матч, хорошие команды. Я считаю, что «Локомотив» здорово сыграл в обороне, много атак не давал начинать, в средней зоне также срывал нам атаки. К сожалению, проиграли. Готовимся к следующему матчу», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.
- 6 декабря 2021
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:22
-
22:06
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:51
-
19:48
-
19:26
-
19:22
-
19:19
-
19:12
-
19:12
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
17:51
-
17:37
-
17:13