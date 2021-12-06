«Металлург» отреагировал на первое поражение от «Спартака» в Магнитогорске забавным видео

Московский «Спартак» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



Эта победа стала для красно-белых первой в Магнитогорске над соперником. Перед этим «Спартак» уступил в 26 встречах из 26. Единственное очко в Магнитогорске москвичи заработали 30 октября 2002 года, проиграв в овертайме со счётом 2:3.



Твиттер-аккаунт «Магнитки» отреагировал на данное событие ироничным роликом. «Когда пытаешься объяснить, как впервые за 28 лет и 9 месяцев уступил «Спартаку» дома», — говорится в сообщении клуба, к которому прикреплено видео.

«Металлург» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции, набрав 57 очков после 36 встреч. «Спартак» — на седьмой строчке Запада, имея в своём активе 41 балл после 38 матчей.