Ничушкин забросил за «Колорадо»

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» заканчивается второй период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Колорадо Эвеланш». В первом периоде команды на двоих забросили 7 шайб, ещё один гол был забит в самом начале второго периода, на данный момент счёт 5:3 в пользу «Колорадо».
Счёт во втором периоде открыл российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин – гол был забит уже на 2-й минуте. Для 26-летнего игрока это седьмая заброшенная шайба в сезоне, также на его счету 5 голевых передач.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Cпорт».
Напомним, что вчера стало известно об увольнении главного тренера «Флайерз» Алена Виньо, возглавлявшего команду с 2019 года. «Филадельфия» проиграла в восьми последних играх, в прошлом матче команда со счётом 1:7 уступила «Тампе».
У «Колорадо Эвеланш» в последних шести встречах по три победы и поражения, в прошлом матче команда проиграла «Оттаве» в овертайме – итоговый счёт на табло 6:5.
- 7 декабря 2021
-
05:09
-
04:50
-
04:45
-
04:36
-
04:33
-
03:53
-
03:40
-
01:58
-
00:02
-
00:00
- 6 декабря 2021
-
23:40
-
23:35
-
23:28
-
23:20
-
23:10
-
23:03
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:22
-
22:06
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:03
-
20:59
-
20:59
-
20:44
-
20:40