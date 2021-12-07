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Ассистентский дубль Овечкина и 31 сейв Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм»

Ассистентский дубль Овечкина и 31 сейв Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился победой хозяев по буллитам – 4:3.

В основное время команды по три раза сумели поразить ворота друг друга – за «Вашингтон» отличились Том Уилсон, Карл Хагелин и Джон Карлсон, за «Анахайм» забрасывали Джош Мэнсон, Сонни Милано и Винни Леттьери. В буллитной серии сильнее оказались игроки «Кэпиталз», победная шайба на счету Карлсона.

36-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 25 секунд и заработал коэффициент полезности «0», оформив ассистентский дубль. Таким образом, Александр набрал 40-е и 41-е (20+21) очко в 26-й игре текущего сезона. Стоит отметить, что в серии штрафных бросков он сумел реализовать свою попытку.

Другие российские представители «Кэпиталз» — защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились.

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 30 бросков из 33, а его визави из «Анахайма» Джон Гибсон совершил 26 спасений.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Уилсон (Шульц, Овечкин) – 13:34' (5x5)   1:1 Мэнсон (Милано, Зеграс) – 20:09' (5x5)   2:1 Хагелин (Эллер, Оши) – 23:58' (5x5)   2:2 Милано (Зеграс, Ракелль) – 33:35' (5x5)   2:3 Леттьери (Фаулер, Терри) – 35:29' (5x5)   3:3 Карлсон (Овечкин) – 39:39' (5x5)   4:3 Карлсон – 65:00' (ПБ)
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