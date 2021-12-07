Две голевых передачи Радулова помогли «Далласу» выиграть у «Аризоны»

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Аризона Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Далласа» Роопе Хинц. На 23-й минуте гости из Аризоны ответили шайбой Шейна Гостисбера. Первый гол в третьем периоде был забит Якобом Петерсоном из «Старз», Александр Радулов записал на свой счёт голевую передачу. На 55-й минуте капитан хозяев Джейми Бенн забросил третью шайбу своей команды с передачи Дениса Гурьянова, а через две минуты Бенн оформил дубль – у Радулова вторая голевая передача. Итоговый счёт – 4:1 в пользу «Старз».

«Даллас» одержал седьмую победу подряд и повторил собственный рекорд, 9 декабря команда отправится в гости к «Вегасу». У «Аризоны» в последних шести матчах всего одна победа, 11 декабря «Койотс» примут «Флориду».