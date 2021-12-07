Меркольяно: сейчас Овечкин – один из лучших, но никто не знает, когда он начнёт стареть

Обозреватель Lohod.com Винс Меркольяно прокомментировал выступление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.



«Овечкин невероятен. Смотреть за его игрой – одно удовольствие, поражаешься, что в 36 лет он продолжает забивать в таком же высоком темпе. Он остаётся одним из лучших игроков НХЛ, даже учитывая его возраст. «Рейнджерс» он всегда доставляет немало проблем. Может, он уже не такой быстрый и крутой, как раньше, но он всё равно ещё очень хорош, один из лучших игроков НХЛ.



А сколько ему голов осталось, около 150? Придётся сыграть ещё четыре-пять сезонов. Если он проведёт все пять лет по контракту, полагаю, рекорд возможен. Но никто не знает, когда он начнёт стареть. Прямо сейчас он играет хорошо, но сможет ли он играть так же через три-четыре года? Это тяжело предсказать», — сказал Меркольяно в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.