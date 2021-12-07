Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 7 декабря

Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 7 декабря.



В Восточной конференции на первое место вышел «Вашингтон Кэпиталз», в серии буллитов обыгравший «Анахайм Дакс» (4:3, бул). Подопечные Питера Лавиоллета имеют 38 баллов после 26 встреч. Вторую строчку занимает «Флорида Пантерз», после 24 матчей набравшая 37 очков. Замыкает тройку «Торонто Мэйпл Лифс», отстающий от второго места на один балл при 26 сыгранных встречах.



На Западе таблицу возглавляет «Миннесота Уайлд», имеющая 35 очков после 24 матчей. «Калгари Флэймз» имеет столько же очков, но клуб провёл на одну встречу больше. Замыкает тройку сильнейших «Эдмонтон Ойлерз», отстающий от первой строчки на три балла и сыгравший 23 матча.