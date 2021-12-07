Рейтинг тренеров КХЛ: хитрец Фёдоров — уже второй, Лямся продолжает падение
Поделиться
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|2 (7)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|3 (4)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|4 (6)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|5 (2)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|6 (5)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|7 (3)
|Дмитрий Квартальнов
|«Ак Барс»
|8 (8)
|Андрей Назаров
|ХК «Сочи»
|9 (9)
|Лаури Марьямяки
|«Йокерит»
|10 (10)
|Боб Хартли
|«Авангард»
|11 (13)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|12 (15)
|Валерий Брагин
|СКА
|13 (17)
|Михаил Кравец
|«Амур»
|14 (11)
|Томи Лямся
|«Салават Юлаев»
|15 (12)
|Борис Миронов
|«Спартак»
|16 (16)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|17 (18)
|Юрий Михайлис
|«Барыс»
|18 (14)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|19 (-)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|20 (19)
|Дэвид Немировски
|«Торпедо»
|21 (-)
|Владимир Крикунов
|«Динамо» Р
|22 (23)
|Айван Занатта
|«Куньлунь»
|23 (-)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|24 (21)
|Юрий Бабенко
|«Витязь»
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
13:23
-
13:00
-
12:51
-
12:24
-
12:15
-
11:57
-
11:48
-
11:25
-
11:02
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:52
-
08:44
-
08:36
-
08:36
-
08:35
-
08:22
-
07:38
-
07:18
-
07:09
-
06:56
-
06:39
-
06:30
-
06:20
-
06:11
-
06:03
Партнерский контент