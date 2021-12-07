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Рейтинг тренеров КХЛ: хитрец Фёдоров — уже второй, Лямся продолжает падение

Рейтинг тренеров КХЛ: хитрец Фёдоров — уже второй, Лямся продолжает падение
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Андрей Разин«Северсталь»
2 (7)Сергей ФёдоровЦСКА
3 (4)Анвар Гатиятулин«Трактор»
4 (6)Алексей Кудашов«Динамо» М
5 (2)Илья Воробьёв«Металлург»
6 (5)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
7 (3)Дмитрий Квартальнов«Ак Барс»
8 (8)Андрей НазаровХК «Сочи»
9 (9)Лаури Марьямяки«Йокерит»
10 (10)Боб Хартли«Авангард»
11 (13)Игорь Никитин«Локомотив»
12 (15)Валерий БрагинСКА
13 (17)Михаил Кравец«Амур»
14 (11)Томи Лямся«Салават Юлаев»
15 (12)Борис Миронов«Спартак»
16 (16)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
17 (18)Юрий Михайлис«Барыс»
18 (14)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
19 (-)Николай Заварухин«Автомобилист»
20 (19)Дэвид Немировски«Торпедо»
21 (-)Владимир Крикунов«Динамо» Р
22 (23)Айван Занатта«Куньлунь»
23 (-)Леонид Тамбиев«Адмирал»
24 (21)Юрий Бабенко«Витязь»
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