Будро стал 4-м самым возрастным тренером в истории НХЛ, выигравшим дебютный матч с клубом

«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада).



Этот матч стал первым для Брюса Будро в качестве главного тренера канадского клуба. В возрасте 66 лет и 331 дня он стал четвёртым самым возрастным тренером в истории НХЛ, выигравшим свой дебютный матч с командой.



В более старшем возрасте это делали только Фрэнк Патрик (78 лет и 322 дня — 8 ноября 1934 года, «Бостон»), Роджер Нельсон (68 лет и 85 дней — 11 апреля 2002 года, «Оттава») и Кен Хичкок (66 лет и 338 дней — 20 ноября 2018 года, «Эдмонтон»).



Напомним, «Ванкувер», набрав 20 очков в 26 матчах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.