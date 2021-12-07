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Будро стал 4-м самым возрастным тренером в истории НХЛ, выигравшим дебютный матч с клубом

Будро стал 4-м самым возрастным тренером в истории НХЛ, выигравшим дебютный матч с клубом
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«Ванкувер Кэнакс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада).

Этот матч стал первым для Брюса Будро в качестве главного тренера канадского клуба. В возрасте 66 лет и 331 дня он стал четвёртым самым возрастным тренером в истории НХЛ, выигравшим свой дебютный матч с командой.

В более старшем возрасте это делали только Фрэнк Патрик (78 лет и 322 дня — 8 ноября 1934 года, «Бостон»), Роджер Нельсон (68 лет и 85 дней — 11 апреля 2002 года, «Оттава») и Кен Хичкок (66 лет и 338 дней — 20 ноября 2018 года, «Эдмонтон»).

Напомним, «Ванкувер», набрав 20 очков в 26 матчах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

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