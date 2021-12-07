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Петерсон: играя с Радуловым, нужно чаще подключать интуицию. Он облегчает работу на льду

Петерсон: играя с Радуловым, нужно чаще подключать интуицию. Он облегчает работу на льду
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Нападающий «Даллас Старз» Якоб Петерсон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (4:1) рассказал об игре с форвардом Александром Радуловым. 35-летний россиянин стал автором голевой передачи на 22-летнего шведа.

«Мы постоянно говорили с ним об этом. Подобные моменты, когда Радулов прорывается и доставляет шайбу на пятак, случаются в каждом матче. Так что я просто стараюсь найти свободное пространство перед воротами. И он находит меня передачами, потому что он отличный игрок.

Играя с Радуловым, нужно чаще подключать интуицию. В какой-то мере он облегчает мою работу на льду, зачастую мне остаётся лишь понять, куда именно придёт шайба… Джейми (Бенн) тоже показывает отличную игру. Они оба очень мне помогают. Мне легко играть вместе с этими парнями, так что я чувствую себя просто прекрасно», — цитирует Петерсона официальный сайт НХЛ.

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