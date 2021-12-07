Вайсфельд: чтобы играть овертаймы как ЦСКА, нужно располагать доминирующими нападающими

Известный эксперт Леонид Вайсфельд поделился своим мнением о тренерском новаторстве главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова.



«Сергей Фёдоров выиграл уже два матча, сняв вратаря в овертайме. Фёдоров может себе это позволить, команда находится на первом месте. Сомневаюсь, что, например, Миронов ввёл бы такое новаторство, борясь за восьмёрку. Не думаю, что Фёдоров будет практиковать это в плей-офф — там, правда, «3 на 3» не играют, но тем не менее.

Могут ли на такой же шаг пойти другие клубы? Да. Команды, которые не находятся на грани попадания в плей-офф, например, «Динамо» Москва, ЦСКА или СКА. Нужно понимать, чтобы на такое пойти, нужно располагать доминирующими нападающими, которые могут разыграть.

Может ли КХЛ пресечь эти инциденты? Конечно, если кто-то этим озадачится. Я бы оставил всё как есть. Не совсем понимаю, в чём там идея. Давали бы разное количество очков — другой вопрос. Снять вратаря — риск, так что я не вижу дополнительного преимущества, которое получает команда, снявшая голкипера, поэтому не вижу необходимости это пресекать», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.