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Назаров объяснил, почему «Сочи» разгромно проиграл в матче с «Салаватом»

Назаров объяснил, почему «Сочи» разгромно проиграл в матче с «Салаватом»
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:5).

«Ребята старались, начали сумбурно, пытались показать себя с лучшей стороны. Такие дни случаются, когда всё из рук валится. Попросил ребят скорее забыть этот матч и готовиться к следующему.

Почему не было жёстких мер в раздевалке после первого периода? Неудачные дни случаются. Пытался объяснить и показать. Но не получилось у нас сегодня. Почему в конце поменял вратаря? Пытались забить. Хотели забить хотя бы один гол, чтобы был запал на следующую встречу.

Почему не играл Бакош? Ребёнок родился, мы его поздравили. Дочка у него родилась, в следующем матче примет участие», — приводит слова Назарова «Горобзор.ру».

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