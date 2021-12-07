«Салават» в преддверии «зелёного дерби» обошёл «Ак Барс» на Востоке. Уфимцы — на 3-м месте

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» разгромил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Благодаря этой победе уфимская команда смогла обойти казанский «Ак Барс» в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. У обоих клубов стало по 49 очков, однако «Салават» оказался выше по дополнительным показателям. Кроме того, у «барсов» проведено на одну встречу меньше.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 12 декабря. Уфимцы сыграют как раз с «Ак Барсом». Казанцы же в следующей встрече примут «Нефтехимик» 10 декабря и только после этого проведут «зелёное дерби».