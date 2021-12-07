Форвард «Салавата»: мы играем на оборону. Наша задача — не пропустить

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:0).



«С обеих сторон хорошая игра, на небольшой перерыв уходим с хорошим настроением. Почему в равных составах было тяжело играть? Бывают такие моменты. Пару раз не вывели шайбу из зоны, накопилась усталость. Пару раз не сменились — хорошо, что Юха подтащил. Насколько тяжело забивать, когда играешь мало? Играем на оборону. Наша задача — не пропустить. Конечно, всегда хочется забить. Хохряков грамотно сменился, я выскочил. А Тихонов отдал отличную передачу.

У меня постоянно конкуренция в составе, даже с Плэттом? Нам надо стараться показывать свои лучшие качества. У нас хорошая конкуренция, она не даёт минус. Каждый из нас работает, у нас здоровая конкуренция», — приводит слова Пименова «Горобзор.ру».