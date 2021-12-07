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Журналист Sportsnet считает, что «Филадельфии» стоит обменять защитника Ивана Проворова

Журналист Sportsnet считает, что «Филадельфии» стоит обменять защитника Ивана Проворова
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Североамериканский журналист Sportsnet Эллиотт Фридман во время подкаста 32 Thoughts предположил, кого может обменять «Филадельфия Флайерз», чтобы выправить текущую неудачную ситуацию. Команда проиграла уже в девяти матчах подряд.

Так, один из собеседников Фридмана предположил, что «лётчикам» стоит обменять капитана команды Клода Жиру. Журналист же ответил, что «Филадельфия» может обменять российского защитника Ивана Проворова.

Напомним, минувшей ночью в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:5. Это поражение стало 9-м подряд для «лётчиков».

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