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«Тампа» вырвала победу у «Монреаля» на последней минуте третьего периода

«Тампа» вырвала победу у «Монреаля» на последней минуте третьего периода
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На стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч закончился победой «Тампы» со счётом 3:2.

В первом периоде счёт открыли гости из Тампы, на 11-й минуте отличился Патрик Марун. Во втором периоде Ник Судзуки забросил первую шайбу «Монреаля», а через несколько минут он же поучаствовал во втором голе своей команды, отдав голевую передачу на Майка Хоффмана. В концовке третьего периода «Тампа» сняла вратаря Андрея Василевского и сравняла счёт, забил Кори Перри. На последней минуте основного времени гости вырвали победу благодаря шайбе Ондржея Палата.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Марун – 10:31' (5x5)   1:1 Судзуки (Савар, Друен) – 24:20' (5x5)   2:1 Хоффман (Судзуки) – 27:08' (5x5)   2:2 Перри (Стэмкос, Хедман) – 57:51' (6x5)   2:3 Палат (Киллорн, Чирелли) – 59:22' (5x5)

Для «Монреаля» это поражение стало четвёртым подряд. «Тампа», наоборот, продлила победную серию до четырёх матчей. 10 декабря «Канадиенс» дома встретятся с «Чикаго», а «Лайтнинг» отправятся в гости к «Торонто».

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