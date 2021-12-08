«Тампа» вырвала победу у «Монреаля» на последней минуте третьего периода

На стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч закончился победой «Тампы» со счётом 3:2.

В первом периоде счёт открыли гости из Тампы, на 11-й минуте отличился Патрик Марун. Во втором периоде Ник Судзуки забросил первую шайбу «Монреаля», а через несколько минут он же поучаствовал во втором голе своей команды, отдав голевую передачу на Майка Хоффмана. В концовке третьего периода «Тампа» сняла вратаря Андрея Василевского и сравняла счёт, забил Кори Перри. На последней минуте основного времени гости вырвали победу благодаря шайбе Ондржея Палата.

Для «Монреаля» это поражение стало четвёртым подряд. «Тампа», наоборот, продлила победную серию до четырёх матчей. 10 декабря «Канадиенс» дома встретятся с «Чикаго», а «Лайтнинг» отправятся в гости к «Торонто».