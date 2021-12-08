Голы Милано и Кэррика помогли «Анахайму» победить «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забивали Сонни Милано на 26-й минуте и Сэм Кэррик на 58-й минуте встречи.
«Анахайм» смог прервать серию из двух поражений подряд. В предыдущих матчах команда уступила «Калгари Флэймз» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4 и с таким же счётом клуб проиграл «Вашингтон Кэпитал» опять таки в серии послематчевых буллитов.
«Баффало», в свою очередь, потерпел пятое поражение кряду. До этого команда не могла победить «Детройт Ред Уингз» (2:3 в овертайме), «Сиэтл Кракен» (4:7), с таким же счётом «Флориду Пантерз», а также «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:6.
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