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Голы Милано и Кэррика помогли «Анахайму» победить «Баффало»

Голы Милано и Кэррика помогли «Анахайму» победить «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Сонни Милано на 26-й минуте и Сэм Кэррик на 58-й минуте встречи.

«Анахайм» смог прервать серию из двух поражений подряд. В предыдущих матчах команда уступила «Калгари Флэймз» в серии послематчевых буллитов со счётом 3:4 и с таким же счётом клуб проиграл «Вашингтон Кэпитал» опять таки в серии послематчевых буллитов.

«Баффало», в свою очередь, потерпел пятое поражение кряду. До этого команда не могла победить «Детройт Ред Уингз» (2:3 в овертайме), «Сиэтл Кракен» (4:7), с таким же счётом «Флориду Пантерз», а также «Каролину Харрикейнз» со счётом 2:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Милано (Зеграс, Ракелль) – 25:14' (5x5)   0:2 Кэррик (Мэнсон) – 57:52' (5x5)
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