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Василевский повторил рекорд Флёри по победам в календарном году

Василевский повторил рекорд Флёри по победам в календарном году
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На стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Матч закончился победой «Тампы» со счётом 3:2.

Эта победа стала для Андрея Василевского 60-й в календарном году (матчи регулярного чемпионата и плейофф). Он стал вторым голкипером в истории после Марка-Андре Флёри, добравшимся до этой отметки, сообщает в «Твиттере» NHL Public Relations.

«Тампа» вырвала победу на последней минуте третьего периода, завершив в свою пользу четвёртый матч подряд. «Монреаль» проиграл четвёртую игру кряду. 10 декабря «Канадиенс» дома встретятся с «Чикаго», а «Лайтнинг» отправятся в гости к «Торонто».

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