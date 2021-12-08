Гол Куликова с передачи Капризова помог «Миннесоте» одержать шестую победу подряд

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Уже на 2-й минуте Йоэль Эрикссон Эк из «Миннесоты» открыл счёт. На 8-й минуте Фолиньо забросил вторую шайбу своей команды. Во втором периоде нападающий «Эдмонтона» Ессе Пульюярви сократил разрыв. В третьем периоде «Миннесота» вновь забила, гол на счету Виктора Раска. Точку в матче поставил Дмитрий Куликов, забросив шайбу на 55-й минуте, голевая передача на счету Кирилла Капризова.
«Миннесота» одержала шестую победу подряд и в следующем матче сыграет на выезде с «Сан-Хосе». «Эдмонтон» проиграл уже третью игру кряду, 10 декабря команда примет «Бостон».
- 8 декабря 2021
-
08:33
-
08:20
-
08:03
-
07:57
-
07:55
-
07:50
-
07:48
-
07:45
-
07:40
-
07:38
-
07:34
-
07:33
-
07:29
-
07:26
-
07:23
-
07:22
-
07:07
-
07:07
-
06:47
-
06:47
-
06:32
-
06:18
-
06:09
-
05:58
-
05:55
-
05:49
-
05:38
-
05:35
-
05:22
-
04:47
-
01:47
-
00:00
- 7 декабря 2021
-
23:47
-
23:17
-
22:37