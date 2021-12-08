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Гол Куликова с передачи Капризова помог «Миннесоте» одержать шестую победу подряд

Гол Куликова с передачи Капризова помог «Миннесоте» одержать шестую победу подряд
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На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Уже на 2-й минуте Йоэль Эрикссон Эк из «Миннесоты» открыл счёт. На 8-й минуте Фолиньо забросил вторую шайбу своей команды. Во втором периоде нападающий «Эдмонтона» Ессе Пульюярви сократил разрыв. В третьем периоде «Миннесота» вновь забила, гол на счету Виктора Раска. Точку в матче поставил Дмитрий Куликов, забросив шайбу на 55-й минуте, голевая передача на счету Кирилла Капризова.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Бродин) – 01:11' (5x4)   0:2 Фолиньо (Дамба, Эрикссон Эк) – 07:14' (5x5)   1:2 Пульюярви (Макдэвид, Хайман) – 26:34' (5x5)   1:3 Раск (Бродин, Цуккарелло) – 45:33' (5x5)   1:4 Куликов (Капризов, Бенн) – 54:57' (5x5)

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и в следующем матче сыграет на выезде с «Сан-Хосе». «Эдмонтон» проиграл уже третью игру кряду, 10 декабря команда примет «Бостон».

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